La gente non ne può più: basta quarantene e basta mascherine, a Vercelli contestate violentemente le forze dell’ordine

Vercelli – Insulti e botte contro gli agenti della Polizia di Stato che dovevano far rispettare le norme anti contagio. Alla fine sono riusciti – grazie ai rinforzi – a trarre in arresto una donna che si rifiutava di indossare la mascherina, e a chiudere un bar di Piazza Cavour. Tutto è successo ieri sera, sabato 1° maggio, a Vercelli, quando ben tre pattuglie delle Volanti della Questura e una delle Fiamme Gialle sono dovute intervenire in aiuto ai colleghi e ai Vigili Urbani che non riuscivano a fare indossare la mascherina a molti avventori di un noto Bar Trattoria del centro. Addirittura, stando ad alcune testimonianze, dopo aver rifiutato di indossare la mascherina, un gruppo di vercellesi ha circondato e malmenato un gruppo di agenti della Polizia. Altri cittadini inveivano contro le forze dell’ordine con insulti e cori. Fra i manifestanti una donna si scagliava contro le Forze di Polizia incitando i presenti alla rivolta, poi si avventava contro una poliziotta menandola con calci e pugni. La poliziotta è finita al pronto soccorso e per la manifestante vercellese sono scattate le manette per violenza, resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale, mentre il Bar Trattoria era sanzionato dalla Polizia Locale con la chiusura di cinque giorni.