Un’Alessandria decimata dalle assenze cede il passo alla Pro Patria nell’ultima sfida di campionato

Alessandria (Alessandria 0 – Pro Patria 1) – È terminato con una sconfitta il campionato di Serie C, Girone A, 2020-2021 dell’Alessandria che ha chiuso al secondo posto in classifica. Al “Moccagatta” i Grigi si sono arresi 1-0 alla Pro Patria grazie alla rete messa a segno, per i lombardi, da Latte Lath al 4’ del secondo tempo.

Dieci assenti nelle file dei piemontesi e squadra rivoluzionata per l’ultimo atto della stagione regolare, che comunque non ha peso per la formazione di patron Di Masi.

Mister Longo conferma il 3-4-3, avanzando Di Quinzio a sinistra e, di fatto, solo Stanco attaccante di ruolo. In difesa tornano Cosenza e Macchioni, in mezzo Giorno e Bruccini, con Mora e Celia esterni. Solo sei in panchina, con due portieri. Pro Patria con il 3-5-2, Javorcic in avanti propone Latte Lath e Kolaj, con Castelli in panchina.

Al 4’ occasione gol per la Pro Patria: errore di Giorno, scatta Kolaj, in mezzo per Ferri, provvidenziale Cosenza alza sulla traversa.

Al 5′ occasione per l’Alessandria. Mustacchio apre per Mora, conclusione tagliata, provvidenziale l’intervento di Gatti.

Al 27′ Grigi vicinissimi al gol: punizione ai 20 metri, batte benissimo Bruccini, centra l’incrocio, la palla ricade e Greco riesce a bloccarla senza accompagnarla in rete.

Alla mezz’ora Pro Patria pericolosa, incrocia Cottarelli sul fondo di nulla.

Il primo tempo si chiude senza altre occasioni degne di nota.

Nella ripresa, al 4’, la Pro Patria passa in vantaggio: Bruccini perde palla in mezzo, s’invola Latte Lath, molto veloce, che prende il tempo alla difesa e infila Pisseri nell’angolino più lontano.

Al 18′ Grigi vicini al pareggio, sponda di testa di Giorno per Bruccini, controllo in area e conclusione che Greco blocca in due tempi.

Al 22′ doppio cambio: dentro Arrighini per Stanco e Rubin per Celia.

Al 34′ doppio debutto in campionato per Crosta, al posto di Pisseri, e Podda, per Di Quinzio.

Al 38′ occasione per il pareggio da parte dei Grigi: Giorno, servito da Cosenza, entra in area, doppio dribbling e conclusione a botta sicura, Greco si supera.

Nel finale quattro minuti di recupero ma non succede nient’altro. L’Alessandria chiude la sua stagione al secondo posto e dal 24 maggio inizierà i playoff a partire dai quarti di finale.

Alessandria (3-4-3): Pisseri (34’st Crosta); Bellodi, Cosenza, Macchioni; Mora (13’st Chiarello), Giorno, Bruccini, Celia (22’st Rubin); Mustacchio, Stanco (22’st Arrighini), Di Quinzio (34’st Podda). A disp.: Di Gennaro, Baschiazzorre. All.: Longo

Pro Patria (3-5-2): Greco; Gatti, Boffelli, Saporetti; Cottarelli (34’st Molinari), Spizzichino, Nicco, Ferri, Masetti; Kolaj (34’st Le Noci), Latte Lath (st 18′ Castelli). A disp.: Di Lernia, Compagnoni, Pizzul, Piran, Pisan, Vaghi. All.: Javorcic

Arbitro: Gemelli di Messina

Gol: 4’ st Latte Lath

Ammoniti: Cottarelli per comportamento non regolamentare, Giorno, Mustacchio, Saporetti, Nicco per gioco falloso

Corner: 5-1

Recuperi: 1+4

Note: giornata di sole, terreno in discrete condizioni, si gioca senza pubblico.