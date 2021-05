Calcio femminile: l’Alessandria si arrende sul campo del Campomorone e vede ormai vicina la retrocessione

Alessandria – È terminata con una sonora sconfitta la sfida dell’Alessandria Calcio Femminile, fuori casa, al Campomorone Lady, match valido per la sedicesima giornata del Girone A di Serie C. Le mandrogne sono state sconfitte sul terreno delle liguri per 6-2, a nulla sono valse le reti di Bagnasco e Di Stefano per la compagine allenata da mister Giovanetti. Con questa ulteriore sconfitta lo spettro della retrocessione si fa sempre più concreto per le piemontesi.

Per quanto concerne gli altri risultati del Girone A la capolista Pro Sesto ha battuto 2-0 il Real Meda e tiene così distante il Pinerolo che ha vinto in casa dell’Independiente Ivrea, il Torino ha strapazzato lo Spezia 8-0 e il Genoa Women ha fatto suo il campo delle Azalee. Nella lotta per non retrocedere la Speranza Agrate ha piegato con un poker il Caprera.

Risultati 16° Giornata Serie C Girone A: Azalee-Genoa 0-1, Campomorone Lady-Alessandria 6-2, Caprera-Speranza Agrate 1-4, Independiente Ivrea-Pinerolo 0-1, Pro Sesto-Real Meda 4-0, Torino Women-Spezia 8-0.

Classifica:

Pro Sesto 41, Pinerolo 33, Genoa e Torino Women 32, Real Meda 26, Azalee 24, Campomorone Lady 23, Independiente Ivrea e Speranza Agrate 19, Caprera 13, Spezia 7, Alessandria 3 (un punto di penalizzazione).