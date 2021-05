Da Gal Borba Ponzone: approvato il bilancio 2020

Nella seduta dell’Assemblea dei Soci del 28 aprile 2021 il Gal Borba Scarl ha approvato il Bilancio 2020, e le relative relazioni sulla gestione e del revisore dei conti, rilevando un utile di oltre 10.000 euro. L’Assemblea, molto partecipata dai soci, si è svolta in modalità on line, nella speranza e con l’augurio di tutti di poter tornare al più presto in presenza. Il Presidente Gianmarco Bisio ha comunicato ai Soci, con grande soddisfazione, i risultati del lavoro svolto nella programmazione 2014/2020: il 99% delle risorse finanziarie del PSL 2014/2020 sulle operazioni a bando del Gal Borba (pari a un contributo pubblico totale di 2.980.842 euro) sono state impegnate e circa il 40% già liquidate. I bandi sono stati tutti molto partecipati, sia dagli Enti Pubblici che dalle aziende private, e hanno visto la creazione di nuove imprese e di numerose filiere/reti agricole e nel settore del turismo sostenibile. A questi si aggiungono gli interventi altamente qualitativi finanziati e realizzati sul recupero del patrimonio architettonico e della messa in rete della sentieristica e del turismo outdoor, come leva di sviluppo del nostro territorio. “Potrebbero arrivare a breve al Gal Borba nuove risorse finanziarie per circa 1 milione di euro – ha comunicato il Presidente Gianmarco Bisio – per l’apertura di nuovi bandi pubblici di finanziamento nei due anni di estensione dell’attuale programmazione 2014/2020, grazie al prezioso lavoro di coordinamento svolto da Assopiemonte Leader, associazione che riunisce i 14 Gal del Piemonte. La questione è al momento in discussione in Conferenza Stato-Regioni. In attesa di poter confermare quanto prima questo ulteriore importante risultato – ha continuato il Presidente – vorrei esprimere la mia grande soddisfazione per l’operato fin qui svolto dal Gal Borba e, in particolare, per la fattiva collaborazione che si è instaurata con i Soci e con la Regione Piemonte”.