Da GoFundMe Acqui Terme: aiutiamo il piccolo Matteo, già donati oltre 24.000 euro

È scattata la gara di solidarietà per aiutare Matteo, bambino di 2 anni e mezzo di Acqui Terme, in provincia di Alessandria, affetto da atresia microtia, una complessa malformazione all’orecchio destro. In pochi giorni sono stati donati oltre 24.000 euro, con 879 condivisioni su social. Tutti i proventi della raccolta fondi nata suGoFundMe saranno utilizzati per pagare le spese di un intervento a Los Angeles. “Purtroppo sono gli unici al mondo che fanno la ricostruzione del canale uditivo, anche esteticamente ottengono risultati davvero naturali”, spiegano i genitori di Matteo. La famiglia ringrazia tutti coloro che potranno partecipare anche con un piccolo gesto di generosità. Tra i commenti dei donatori si legge: “Spero che raggiungiate il vostro obiettivo, vi facciamo 1000 in bocca al lupo”; e ancora :“Facciamo che questo sogno per papà e mamma si avveri basta poco per essere Grandi”.

La campagna è raggiungibile al link

https://it.gf.me/v/c/gfm/rssaf-microtia-atresia