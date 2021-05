Azzannato dal pitbull dell’amico, quarantaseienne grave all’ospedale di Vercelli

Palestro (VC) – Si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli Gaetano Mione il quarantaseienne di Palestro, tra Vercelli e Pavia, che sabato sera è stato azzannato da un pitbull mentre era a cena da un amico. Mione è stato ferito alla giugulare e a un orecchio. Ma non solo. L’animale gli è balzato addosso e gli ha provocato anche la lussazione di una spalla. L’uomo non sembra in pericolo di vita, ma i prossimi giorni saranno decisivi.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti sembra che il padrone di casa e l’invitato stessero litigando e il cane avrebbe cercato di difendere il padrone. Ma è solo un’ipotesi. I carabinieri dovranno interrogare il ferito appena le condizioni lo permetteranno. Intanto il cane sarà affidato al servizio veterinario e tenuto in osservazione.

Mione era stato invitato a cena da un amico. I due abitano a Palestro. Si sono seduti a tavola e hanno iniziato a discutere per motivi che dovranno essere chiariti nel corso dell’inchiesta. Una discussione che si è fatta sempre più accesa tanto che i due sarebbero anche venuti alle mani. A questo punto il pit bull, probabilmente innervosito dal vedere il padrone in difficoltà, si è scagliato contro l’altro uomo. Gli è letteralmente balzato addosso e lo ha fatto cadere a terra. Un impatto violento tanto che Gaetano Mione si è lussato una spalla. Il cane lo ha azzannato alla gola, pochi centimetri più in profondità e sarebbe stata la fine. Il proprietario dell’animale è riuscito a trattenerlo. Sono stati attimi drammatici e, alla fine, il ferito è uscito dall’abitazione. Sul posto è intervenuto il 118, allertato da alcuni vicini di casa che avevano visto l’uomo sanguinante in strada, e Mione è stato così trasportato all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli in codice rosso.

Sono dieci, nella classifica mondiale, i dieci cani più pericolosi al mondo, oltre ovviamente al pitbull.

Le dieci nove razze di cani più pericolosi

American Pitbull Terrier Rottweiler American Staffordshire Terrier Fila brasileiro Dogo Argentino Mastino tibetano Dogo canario Mastiff Tosa Cane da pastore del Caucaso.