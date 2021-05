Da Unicredit: UniCredit in partnership con Guala Pack a sostegno della sua filiera

Guala Pack S.p.a., azienda di Alessandria leader nella produzione di imballaggi flessibili “cheerpack” con impiego nei settori alimentare, cosmetica e farmaceutico, ha siglato una partnership con Unicredit a sostegno della propria filiera produttiva.

Grazie a quest’accordo di confirming, nello specifico, UniCredit Factoring mette a disposizione dei fornitori di Guala Pack un plafond creditizio che consentirà un migliore sostegno del proprio ciclo attivo e la possibilità di accedere a soluzioni specificamente studiate dalla Banca a condizioni economiche vantaggiose, grazie al merito creditizio del Buyer.

Con sede a Castellazzo Bormida (AL) Guala Pack è la principale realtà operativa dell’omonimo Gruppo, attivo nel settore del packaging. Nello specifico la società è specializzata nella produzione di imballaggi flessibili preformati con tappo, destinati a numerosi utilizzi nel settore food come succhi di frutta, baby food, bevande energetiche e Non-Food come i prodotti per l’igiene. L’azienda piemontese, che ha una forte proiezione internazionale ed esporta l’85% della sua produzione, è presente anche in Brasile, Ucraina, Messico, Cile e Costa Rica.

L’accordo tra UniCredit e Guala Pack è reso possibile dall’utilizzo di U-FACTOR Confirming, la piattaforma della Banca dedicata al supporto delle aziende, che semplifica i rapporti tra imprese e catena fornitori e neutralizza i rischi di ritardato o mancato pagamento dei crediti.

“Quest’accordo – dichiara Fabrizio Simonini, Regional Manager Nord Ovest UniCredit – ci consente di sostenere un’azienda rinomata nell’alessandrino, confermando ancora una volta il nostro legame con imprese e territorio in cui operiamo, assicurandole un supporto finanziario per fronteggiare l’attuale fase di emergenza. Riteniamo fondamentale rafforzare il legame tra imprese e fornitori, in quanto rappresenta un importante vantaggio competitivo, soprattutto in un contesto di incertezza come quello in cui ci troviamo”.

‘Questa operazione rappresenta per noi una novità. In un momento tanto critico per l’intero tessuto economico del Paese e in sintonia con i temi più classici di ESG, abbiamo ritenuto importate sfruttare questa tipologia di operatività che permette alla nostra filiera di beneficiare dell’elevato rating del Gruppo Gualapack all’interno del sistema finanziario. Continuiamo nella ricerca di strumenti, anche innovativi, per differenziazione le fonti di finanziamento interne ed esterne, a supporto della continua ricerca di sviluppo e crescita, in particolare internazionale. Il successo di Gualapack passa anche per il suo impegno al miglioramento del benessere economico finanziario di tutta i suoi stakeholders ‘ ha dichiarato Michele Guala, presidente di Guala Pack.

