Stellantis lancia Anthea? Magari, la sorella di DS 9 sarebbe ammiraglia di Stato

Milano (Auto Moto) – Stellantis lancerà prima o poi la nuova berlina premium Lancia. Bella, ricca, dotata. La Ypsilon resterà un ricordo per la nuova Lancia? No, ma si parla di avere altro su listino prezzi, oltre a una piccola vettura da città. Pianale e sistemi condivisi con Alfa Romeo, ma meno velocista e spinta. Così come anche con DS, ma meno ricercata e singolare nelle scelte di stile ed ergonomia. Questo il succo alla base della futura ammiraglia. Luca Napolitano nuovo CEO approva Lancia Anthea come nuovo modello per il raddoppio gamma? Ancora tutto da confermare.

Per ora ci si basa su bei render come quello di questa ammiraglia piemontese denominata Anthea. Più interessante della Giulia e della DS 9, per l’effetto novità italiana, ma sarà da vedere e soprattutto preparare in tempi degni.

Aerodinamica e stile dai richiami passati non mancano, l’industrializzazione invece sì.