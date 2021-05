Calcio Serie D: il Casale batte al “Palli” la Caronnese e centra il quarto successo di fila

Casale Monferrato (Casale Fbc 1 – Caronnese 0) – Prosegue il momento positivo del Casale Fbc che al “Palli”, turno infrasettimanale valido per la 31° giornata del campionato di Serie D Girone A, ha battuto di misura la Caronnese, rete di Franchini al 34’ del primo tempo, centrando così la quarta vittoria consecutiva. I Nerostellati, con questo successo, salgono così a quota 43 punti, praticamente al centro della classifica. Se prima il problema era uscire dal pantano dei playout, adesso i monferrini possono addirittura pensare ad avvicinare la zona playoff.

Casale da subito propositivo e al 9’ ha già una buona occasione con Franchini che smarca Colombi con un uno-due e lo manda in porta: bravo il giovane portiere della Caronnese, Marietta, a chiudere in uscita bassa.

Sempre da una ripartenza arriva la rete dei Nerostellati con Franchini bravo a deviare in porta un tiro sporco di Raso, a sua volta servito da Colombi dopo aver aggiustato uno spiovente in area.

Per la Caronnese oltre al danno anche la beffa: dopo il gol è infatti costretto a uscire il fantasista nonché capitano Corno, infortunatosi in un contrasto nell’azione precedente.

Successivamente Cintoi e compagni sembrano avere il controllo della situazione fino a quando, in pieno recupero al 47′, la Caronnese va vicina al pareggio prima con Siani che colpisce la traversa di testa e poi con Calì che con un tiro dal limite impegna Drago che si supera buttandosi sulla destra gli nega il pareggio.

Nella ripresa i Rossoblù lombardi tentano l’assalto più volte ma ancora una volta sono i Nerostellati a creare le occasioni più importanti, sempre con la coppia Franchini e Colombi e sempre in contropiede.

Alla mezz’ora proprio Colombi sbaglia l’ultimo controllo e Marietta gli impedisce di concludere.

Nell’ultimo quarto d’ora il Casale gestisce senza subire particolarmente e al triplice fischio i monferrini possono esultare per tre punti pesantissimi che li proiettano a metà classifica.

Prossimo impegno dei ragazzi allenati da mister Buglio domenica 9 maggio in casa del fanalino di coda Fossano dell’ex Fabrizio Viassi.

Casale: Drago, Nouri, Fontana (Mullici 20′ st), Raso, Cintoi, Bettoni, Romeo, Poesio, Colombi (Lanza 42′ st), Lewandowski, Franchini (Cocola 34′ st). A disp.: Tarlev, Moolenaar, Giusio, Nnadi Thochukwn, Esposito, Vicini. All.: Buglio

Caronnese: Marietta, Arcidiacono (Torin 25’st), Travaglini, Cosentino, Galletti, Gargiulo, Banfii, Putzolu, Siani (Becerri 7′ st), Corno (Rocco 34′ pt), Calì. A disp.: Angelina, Coghetto, Costa, Torin, Mancuso, Cattaneo. All.: Gatti

Gol: 34’ pt Franchini

Arbitro: Bonci di Pesaro

Ammoniti: Cintoi

Corner: 5-4

Recuperi: 2+3

Note: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni, si gioca a porte chiuse.