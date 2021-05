Calcio Serie D: possibile annullamento dei playout per la stagione 2020-2021

Alessandria – È un ipotesi che si fa sempre più accreditata quella dell’annullamento dei playout di Serie D in tutti i Gironi, A, B, C, D, E, F, G, H, I, per la stagione calcistica 2020/2021. Nelle ultime settimane era emersa la voce di una sola retrocessione, con le squadre classificate dal penultimo al quintultimo posto che si sarebbero giocate i playout (in cui sarebbero usciti gli altri due nomi delle retrocesse), ma nelle ultime ore sono in rialzo le quotazioni di un possibile annullamento degli stessi, con la retrocessione delle ultime due squadre classificate.