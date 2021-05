Caso De Amicis Manzoni: slitta il rientro a scuola, gli alunni sottoposti al tampone

Alessandria – È partita la sanificazione e sono iniziati i tamponi ai bambini, anche se su base volontaria, che frequentano la De Amicis Manzoni di Alessandria, scuola materna e primaria, finita recentemente nell’occhio del ciclone per i casi di positività di diverse insegnanti dopo una riunione che si era tenuta a metà aprile.

Ieri è stato un pomeriggio intenso: prima una riunione tra le docenti e la dirigente Valeria Alemanni, poi il Consiglio d’Istituto iniziato nel tardo pomeriggio per dare modo di partecipare anche ai genitori impegnati col lavoro. Alle docenti, la dirigente Alemanni ha chiesto di “essere unite e di fare gruppo”, ha parlato di libri e di programmi e non ha fatto menzione della polemica sui contagi, citando soltanto la difficoltà di organizzare le lezioni con metà delle maestre positive ai tamponi.

Sui contagi e sull’allarme scattato e che ha portato l’Asl a “tamponare” anche i bambini piccoli non si è fatto cenno. Dopo domani le lezioni sarebbero dovute riprendere in presenza, cosa data quasi per certa dalla dirigente scolastica, ma a quanto sembra tutto sarebbe slittato al 10 maggio.

Venerdì scorso sul caso De Amicis-Manzoni c’è stato un incontro con il gruppo di lavoro provinciale per l’emergenza Covid proprio nella scuola. È stata ascoltata la dirigente che ai genitori ieri ha ripetuto di essere tranquilla e che non ci sono state ispezioni ministeriali ma solo un controllo del provveditorato.

Le famiglie sono adesso in attesa dei risultati dei tamponi molecolari fatti ai bambini e il numero delle maestre contagiate è salito a 16, più i contagi nelle famiglie delle docenti.