Duecento anni fa moriva Napoleone

Il 5 maggio 1821, duecento anni fa, moriva a Sant’Elena Napoleone Bonaparte, un italiano che, divenuto francese per la cessione della Corsica – sua terra natìa – alla Francia dalla Repubblica di Genova nel 1768, l’anno prima della sua nascita, per il suo sangue toscano e la sua educazione “imperiale” francese, rese possibile un cocktail vincente in campo politico e militare. Maestro Libero Muratore, fu un grande alfiere della Libertà e difensore dello Stato laico, concetto ripreso mezzo secolo dopo dagli esponenti del nostro Risorgimento: “Libera Chiesa in Libero Stato”. Molti, anche in Italia, guardarono a lui come all’uomo del Futuro. Anche Alessandro Manzoni fu tra questi e per questo mettiamo in rete un raro audio del grande Vittorio Gassman che recita proprio “Il 5 Maggio”, la poesia manzoniana scritta dopo la morte del grande imperatore. Due mesi prima qui da noi ad Alessandria, scoppiarono i moti risorgimentali del 1821.

Fu una coincidenza? No.