La Lavazza alla conquista degli Stati Uniti: a ottobre il primo impianto per tostatura del caffè in Pennsylvania

Torino – È prevista per ottobre l’apertura del primo impianto della Lavazza di tostatura e confezionamento negli Stati Uniti.

Un passo in avanti importante per l’azienda torinese dato che fino ad oggi tutto il caffè tostato e macinato, e destinato al mercato statunitense, proveniva dall’Italia.

L’impianto è un’espansione dello stabilimento Lavazza Professional di West Chester, in Pennsylvania, che integrerà le capacità esistenti e nuove per Lavazza di produrre caffè tostato e macinato negli Stati Uniti, aggiungendo mille metri quadrati alla struttura già esistente di 18.000.

Il nuovo stabilimento permetterà di incrementare il business e di essere più reattivi nel mercato statunitense.

Oltre a questo aiuterà anche l’azienda nel perseguimento degli obiettivi già annunciati l’anno scorso in occasione della presentazione dei risultati di bilancio 2020 con l’annuncio della “Roadmap to Zero”, un piano che dovrebbe portare alla completa neutralizzazione del proprio impatto carbonico entro il 2030, con un investimento, solo per il biennio 2020-2021, di circa 50 milioni di euro.

Nello specifico il piano prevede tre linee di azione: monitoraggio e quantificazione delle emissioni, processi di efficientamento e riduzione degli impatti, compensazione delle emissioni residue e non riducibili.

Già alla fine dell’anno scorso il piano aveva consentito al Gruppo Lavazza di raggiungere l’azzeramento dell’impatto delle emissioni di Co2 dirette generate da tutte le attività dell’azienda, come stabilimenti produttivi, uffici, flagship store, veicoli aziendali e delle emissioni indirette generate da elettricità, calore e vapore acquistati e consumati.

L’azienda prevede che entro il 2030 si andranno a compensare le emissioni indirette lungo tutta la catena di approvvigionamento: dal caffè verde al packaging, dalla logistica allo smaltimento.

Attualmente Lavazza conta nove stabilimenti produttivi in 6 Paesi: tre in Italia e uno in Francia, Regno Unito, Canada, India e quello statunitense di West Chester.