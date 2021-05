Pallacanestro Serie D: continua la serie negativa della Tecpool CB Team di Casale sconfitta a Trecate

Trecate (Basket Trecate 69 – Cb Team Casale 57) – Continua la serie negativa per la CB Team nel campionato di serie D. Sul campo di Trecate i biancoblu di coach Marchino subiscono una ulteriore battuta d’arresto concedendo agli avversarsi anche il ribaltamento della differenza canestri (+6 all’andata).

Con Nicora al rientro ma ancora visibilmente a mezzo servizio, la compagine casalese fatica ad entrare in partita, subendo subito nel primo quarto un pesante parziale che finirà poi per pesare come un macigno sul risultato finale.

Serata ampiamente negativa al tiro per la CB grazie anche alla attenta gestione difensiva organizzata da coach Petricca che dimostra di aver studiato con cura gli schemi d’attacco degli avversari.

Non altrettanto fortunata la gestione per coach Marchino che non ha trovato soluzioni per arginare le incursioni degli avversari nel pitturato agevolati anche da valutazioni arbitrali non sempre equilibrate nel metro di giudizio (28 falli a 18 il computo finale a favore dei padroni di casa).

Forse un maggior utilizzo dei lunghi (anche se Cometti è andato subito in difficoltà con i falli) nel momento del riavvicinamento, a cavallo tra la fine del terzo quarto e l’inizio dell’ultima frazione, avrebbe potuto arginare il predominio dei padroni di casa sotto i tabelloni.

La CB Team mantiene il quarto posto in classifica ma vede allontanarsi quasi definitivamente ogni speranza di agguantare il terzo posto utile per i playoff e nel contempo avvicinarsi pericolosamente le dirette inseguitrici.

Basket Trecate – Cb Team Casale 69-57 (17-8; 18-17; 14-18; 20-14)