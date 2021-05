Proseguono i controlli del territorio da parte dei Carabinieri

Tortona – Nell’ambito di specifici controlli del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno denunciato in stato di libertà un rumeno di 20 anni per detenzione abusiva di munizionamento, segnalandolo anche per detenzione per uso personale di droga. Il rumeno, trovato in possesso di circa 5 grammi di hashish a seguito di controllo, nel corso della successiva perquisizione domiciliare risultava possedere una cartuccia cal. 7,65 e una pistola a salve priva del tappo rosso. Fermato anche un marocchino di 15 anni per violazione di domicilio in quanto ha scavalcato la recinzione del condominio dove gli uomini della Benemerita lo stavano cercando. I controlli sono proseguito con 15 sanzioni per le violazioni alla normativa anti-Covid-19, di cui cinque a carico di minori, poiché rintracciati fuori dal proprio domicilio in orario notturno.