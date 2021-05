Si complica la posizione del gioielliere: almeno uno dei tre rapinatori di Grinzane sarebbe stato colpito alle spalle

Asti – Si tinge di giallo il fatto di sangue accaduto a Grinzane Cavour, nel Cuneese, mercoledì scorso, ossia il tentativo di rapina finito in tragedia con la morte di due rapinatori, il braidese Andrea Spinelli, 44 anni, e il torinese Giuseppe Mazzarino, 58 anni, fulminati dal revolver del gioielliere Mario Roggero.

I due sarebbero stati uccisi, secondo quanto scoperto dagli esami balistici e autoptici eseguiti all’ospedale di Verduno dal medico legale Francesco Romanazzi, con due colpi sparati al torace.

Ieri però ai funerali di Spinelli, che si sono svolti a Bra alla presenza di centinaia di persone, qualcuno avrebbe fornito una versione diversa e cioè che sarebbe stato ucciso con un colpo sparato alla schiena.

I funerali di Mazzarino si terranno invece domani nella chiesa di Sant’Ambrogio a Torino, a due passi dal palazzo di corso Grosseto dove abitava. Altri particolari sarebbero emersi sul suo tentativo di fuga a piedi. In una via laterale poco distante dalla gioielleria è stata trovata una seconda macchina. Sull’auto, che ha un finestrino spaccato, ci sarebbero macchie di sangue e all’interno i carabinieri hanno trovato un telefonino.