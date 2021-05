Ancora molti punti oscuri sulla rapina finita nel sangue a Grinzane Cavour

Grinzane Cavour – Ci sono ancora diversi punti da chiarire nella vicenda della tentata rapina di Grinzane Cavour, finita nel sangue per la morte di due rapinatori uccisi dal gioielliere Mario Roggero.

La Procura di Asti e i Carabinieri ci stanno lavorando col massimo riserbo.

Quattro i colpi sparati dal revolver calibro 38 dell’orefice Mario Roggero, come ha detto lui stesso agli investigatori. Ma dove e come sono stati feriti i due rapinatori, il braidese Andrea Spinelli, 44 anni, e il torinese Giuseppe Mazzarino, 58, rimasti uccisi in strada? E poi quanto è successo dentro e fuori la gioielleria già presa di mira dai banditi sei anni fa, quando Roggero e la figlia Laura furono picchiati a sangue per essere rapinati.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, mercoledì scorso Spinelli e Mazzarino sono entrati fingendosi clienti intorno alle 18,45, poi hanno arraffato gioielli e orologi infilandoli in un borsone e sporgendoli in qualche modo al complice che li aspettava fuori. Poi hanno picchiato e minacciato di morte con una pistola la moglie dell’orefice e la figlia, legata con fascette di plastica.

Roggero a quel punto ha reagito e ha sparato ai due in strada ma ci sarebbero tracce di sangue anche dentro l’oreficeria. Mazzarino e Spinelli sono morti, un terzo proiettile ha mandato in frantumi il vetro lato passeggero della Fiesta e un altro colpo ancora ha ferito al ginocchio destro Alessandro Modica, il “palo” che però secondo la Procura per un certo tempo si era aggiunto agli altri due.

Modica ora è in carcere al Cerialdo di Cuneo, dopo essersi fatto portare in auto al Pronto Soccorso dell’ospedale di Savigliano ed è accusato di rapina in concorso. Mario Roggero, il gioielliere, di omicidio colposo per eccesso di legittima difesa.

Al momento non è trapelato nulla, ma potrebbe, secondo gli inquirenti, esserci stato anche un quarto complice: in una via laterale poco distante dalla gioielleria è stata trovata una seconda auto, una Peugeot 208 nera, con un finestrino spaccato, macchie di sangue e un telefonino al suo interno.