Bulgaro pizzicato per due volte sui treni ubriaco, per due volte tira il freno: fermato e multato

Alessandria – Un quarantasettenne bulgaro è stato fermato e multato, nei giorni scorsi, per ubriachezza molesta dagli agenti della polizia Ferroviaria di Asti su un Intercity Torino –Genova.

L’uomo, arrivato in stazione ad Asti, era stato accompagnato negli uffici di polizia, controllato e accompagnato in ospedale per accertamenti. Per lui era scattato il verbale di allontanamento (Dacur) e la denuncia per interruzione di pubblico servizio.

Ma evidentemente non gli è basato perché pochi giorni dopo l’uomo era stato nuovamente sorpreso ubriaco in stazione, questa volta ad Alessandria, dove durante un controllo, aveva inveito contro gli agenti e sputato sulla divisa di un poliziotto. In quel caso era stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e nuovamente sanzionato per ubriachezza molesta poiché aveva nuovamente azionato il freno di emergenza a bordo di un treno regionale veloce.

Praticamente due episodi simili nel giro di pochi giorni. La vicenda è emersa nel consueto bilancio della Polfer piemontese. Nella settimana dal 26 aprile fino al 2 maggio, a livello regionale sono state denunciate quindici persone, 4.896 controllate, di cui 1.066 con precedenti. 237 le pattuglie impegnate nelle stazioni e quindici in abiti civili per attività antiborseggio. Settantacinque i servizi di vigilanza a bordo treno su 188 treni. Diciotto i servizi lungo linea e cinquantasette di ordine pubblico.