Clienti serviti al banco nonostante il divieto: bar di Acqui Terme chiuso per cinque giorni

Acqui Terme – La Polizia di Acqui Terme ha chiuso nei giorni scorsi un esercizio commerciale cittadino.

Il locale, molto frequentato per gli aperitivi all’ora di pranzo e nel tardo pomeriggio, è stato monitorato dopo che, in passato, sia il titolare sia i clienti erano stati multati per aver consumato all’interno e nelle vicinanze del locale nel periodo in cui era consentito solo l’asporto.

Anche questa volta la Polizia ha rilevato la somministrazione al banco nonostante il divieto ed è quindi scattata la sanzione amministrativa accessoria della chiusura di 5 giorni, in attesa delle decisioni dell’Autorità Amministrativa.

I titolari dell’esercizio, a questo punto, se dovessero incappare in altre irregolarità di questo tipo potrebbero rischiare la chiusura fino a 30 giorni oltre al pagamento di una multa pari a 800 euro.