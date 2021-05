La multinazionale svizzera Bobst interessata ad acquisire una parte della Cerutti?

San Giorgio Monferrato – Sarebbe della multinazionale svizzera Bobst, che in Italia ha la sede a San Giorgio Monferrato, una delle manifestazioni d’interesse nella procedura fallimentare nei confronti di Officine Meccaniche Giovanni Cerutti e Cerutti Packaging Equipment.

A quanto ci è dato sapere ieri, nello stabilimento monferrino, l’amministratore delegato di Bobst, Davide Garavaglia, e Antonio Padovani, direttore risorse umane, sono usciti allo scoperto dopo che la curatela martedì aveva dato notizia di “alcune manifestazioni di interesse per l’acquisto del ramo d’azienda delle due procedure fallimentari”.

Bobst è uno dei principali fornitori a livello mondiale di macchinari e servizi destinati al trattamento dei substrati, alla stampa e alla trasformazione per le industrie produttrici di etichette, imballaggi flessibili, scatole pieghevoli e cartone ondulato. In pratica lo stesso mercato di Cerutti.