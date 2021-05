Dal 15 maggio nuove aperture: ecco cosa cambia per il mondo dello sport

Alessandria – Sulle prossime riaperture il Governo sta provando ad accelerare e già dal 15 maggio ci potrebbero essere alcune importanti novità che riguardano anche il mondo dello sport.

Secondo il calendario impostato in quella data dovrebbero ripartire le piscine pubbliche e private, sebbene soltanto all’aperto e si dovrebbe decidere della modifica della norma sul coprifuoco dalle 22 alle 5. Tra le ipotesi più concrete in circolazione, c’è la possibilità che al momento il coprifuoco possa slittare alle 23 oppure essere eliminato del tutto.

Stando alla tabella di marcia del Governo, dal 1° giugno in zona gialla si potranno svolgere attività sportive anche in luoghi chiusi e non soltanto all’aperto, come adesso, anche se sarà sempre vietato utilizzare gli spogliatoi. Sempre nelle zone gialle via libera al pubblico per assistere agli eventi sportivi di livello nazionale con posti a sedere preassegnati e distanziamento di almeno un metro.