Donna di 48 anni, madre di due figli di 16 e 25 anni, uccisa con cinque colpi di pistola dall’ex marito

Torino – Verso mezzogiorno una guardia giurata di 50 anni ha ucciso la ex moglie di 48 anni con cinque colpi di pistola. Il fatto di sangue si è verificato nell’appartamento della vittima, che un tempo era della coppia, in un condominio di Corso Novara 87. I due si erano separati da alcuni mesi, anche se l’uomo abitava in un altro appartamento dello stesso stabile per restare vicino ai figli, di 25 e 16 anni, nel quale si era sistemato da alcuni mesi, dopo la separazione. “L’avevo vista dieci minuti prima – racconta in lacrime un’amica, parrucchiera d’un negozio vicino – l’avevo salutata mentre rientrava a casa con le borse della spesa. Poi ho sentito gli spari “. Non è ancora chiaro se l’omicidio si sia verificato al culmine di una lite, mentre l’uomo, che non si è mai allontanato dal luogo del delitto, non ha opposto resistenza agli agenti che lo hanno tratto in arresto. Sul posto, oltre agli uomini delle Volanti, è giunta anche un’autoambulanza del 118. Quando sono arrivati i soccorritori la donna era ancora agonizzante ma è spirata in ambulanza prima dell’arrivo in ospedale. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi venerdì 7 maggio quando è stato richiesto l’intervento della polizia da parte di alcuni vicini. La pistola, regolarmente detenuta, è ora sotto sequestro.

Foto Ansa