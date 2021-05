Grigi: anche Eusepi e Frediani negativi al tampone

Alessandria – Un’altra buona notizia in casa Alessandria Calcio. Oggi il club piemontese ha reso noto che anche Eusepi e Frediani, dopo Parodi, Casarini e Crisanto, sono risultati negativi al tampone. Si sta, dunque, lentamente allentando l’emergenza Coronavirus in casa grigia. La prossima settimana saranno effettuati nuovi tamponi agli ultimi tre giocatori che avevano manifestato la positività, ossia Poppa, Corazza e Gazzi. Se anche loro risulteranno negativi, mister Moreno Longo potrà avere praticamente tutta la squadra a disposizione in vista dei playoff che per l’Alessandria, testa di serie nel Girone A della Serie C, inizieranno il 24 maggio.