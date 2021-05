Investito un ciclista tra Corso Borsalino e Via XX Settembre

Alessandria – Non ha riportato gravi conseguenze il ciclista coinvolto, stamane poco prima di mezzogiorno, ad Alessandria in un incidente stradale in Corso Teresio Borsalino, all’incrocio con Via XX Settembre. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Municipale, giunta sul posto per i rilievi, il ciclista è stato investito da un furgone che stava trasportando materiale edile all’altezza del semaforo tra Via XX Settembre e Corso Borsalino. L’impatto non è stato violento anche se il ciclista è stato poi trasportato dal 118 all’Ospedale di Alessandria per accertamenti. Le sue condizioni, comunque, non desterebbero preoccupazione.

La Polizia Municipale ha chiuso la via verso il semaforo di Spalto Gamondio.