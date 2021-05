Oggi in Comune a Novi si decide il futuro del Cit

Novi Ligure – Sono stati convocati oggi, nel Comune di Novi, i diciassette sindaci di altrettanti Comuni del Novese per votare la ricapitalizzazione e la cessione delle quote di maggioranza del Cit per cercare un’ancora di salvataggio prima del fallimento.

È una seconda convocazione, dunque si voterà in base alle quote e Novi, che detiene la maggioranza, sarà l’ago della bilancia. Se tutto andrà come previsto, la maggioranza delle azioni, pari all’85%, andrà alla società Autostradale, che ha già fatto il suo ingresso nell’alessandrina Arfea e si appresta a fare altrettanto con l’ovadese Saamo.

Il nome dell’unico soggetto che ha presentato l’unica manifestazione d’interesse per il Cit è emerso ufficialmente durante il Consiglio comunale di Voltaggio: dopo un lungo dibattito, è stato dato l’ok alla ricapitalizzazione con l’astensione dell’opposizione e col parere negativo del segretario comunale e dei tecnici finanziari, come era già avvenuto a Novi. In quell’occasione, il nome di Autostradale non era stato fatto e le opposizioni, in particolare i 5 stelle, avevano evidenziato la mancanza di dati relativi alla manifestazione d’interesse presentata.

Se il voto di oggi sarà favorevole, il Comune di Novi avrà una maggioranza del 70,99% e garantirà la ricapitalizzazione versando 153.000 euro. Come ha spiegato l’assessore Maurizio Delfino, Arquata avrà l’8,2%, Bosio il 2,98%, Parodi il 2,7% e Voltaggio il 2,6%. Gli altri Comuni soci, Francavilla Bisio, Pasturana, Borghetto Borbera, Grondona, Mornese, Carrosio, Tassarolo, Fraconalto e San Cristoforo, quote intorno all’1%. I soci della nuova società dedicata ai trasporti saranno quattordici e non più diciassette: Gavi, Serravalle e Stazzano non hanno, infatti, versato le quote previste dal piano di risanamento 2018 e dato che finora non hanno votato la ricapitalizzazione, usciranno dal consorzio.

Una volta ceduta la maggioranza, il Cit sarà diviso in due società: Cit spa, dedicata ai trasporti, e Novi Parcheggi, che si occuperà della gestione dei posti auto a Novi con un 15% in mano al Comune e il resto al privato.