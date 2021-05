Pallacanestro Serie A2 fase a orologio: sabato JB Monferrato sfida fuori casa Latina, domenica Bertram Derthona fa visita a Scafati

Casale Monferrato – Inizia il girone di ritorno della fase a orologio nel campionato di Serie A2 di pallacanestro e la JB Monferrato domani, palla a due alle 18, è attesa dalla Benacquista Latina, per continuare la sua corsa nel Girone Blu. La squadra pontina si approccia a questo girone di ritorno con lo stesso record della JBM con 4 vittorie e 3 sconfitte. All’andata, si è imposta la squadra monferrina in una gara tiratissima con il punteggio di 70-69. Miglior realizzatore della squadra di coach Franco Gramenzi, in questo Girone Blu è Gabriele Benetti che in queste tre partite ha segnato 13.3 punti di media con il 44% da tre punti. Secondo miglior realizzatore della squadra è Aristide Mouaha: il classe 2000 viaggia anche lui a 13.3 punti con 5.3 rimbalzi di media. Domenica sarà, invece, la volta della Bertram Derthona che sarà ospite di Givova Scafati nel primo match di ritorno del Girone Bianco. Palla a due alle 18. Nei tre match di andata il roster tortonese ha battuto proprio Scafati e Napoli e perso contro Forlì. “Le due vittorie con Scafati e Napoli sono importantissime, ci hanno dato morale, visto che non avevamo finito la stagione regolare nel migliore dei modi – ha spiegato il playmaker della Bertram Bruno Mascolo – giocare gare del genere, fare ottime prestazioni, ci fa capire che se stiamo sul pezzo e riusciamo a giocare come sappiamo possiamo essere molto fastidiosi per tutti. Contro Napoli abbiamo impattato molto bene la partita, dal punto di vista mentale siamo stati solidi. Questo mi fa essere molto contento e confidente per il futuro”.