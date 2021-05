Scontro tra un’auto e un mezzo pesante sulla A21: un ferito, code verso Piacenza

Tortona – Incidente, stamane poco dopo le nove, sulla autostrada A21 tra Alessandria Est e lo svincolo A7 in direzione Piacenza. L’impatto, stando a quanto ricostruito, è avvenuto tra un’auto e un mezzo pesante. Una persona è rimasta ferita ma sembra non in modo grave.

Sul posto sono sopraggiunti Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, intervenuti con un’autogru e il 118 con l’elisoccorso. Sono già stati segnalati tre chilometri di coda.

Per tutti gli aggiornamenti: SATAP A21 Torino-Piacenza – SATAP (satapweb.it)