Tornato regolare il traffico sulla A21

Tortona – È tornato regolare intorno alle undici e mezza il traffico sull’autostrada A21, fra l’allacciamento della A7 Milano-Genova e l’uscita di Voghera, rallentato poco dopo le nove per un incidente stradale che ha coinvolto un camion e un’automobile. A restare ferito, in maniera lieve, è stato il conducente dell’auto, trasportato in codice verde all’ospedale “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria.

Sul posto hanno lavorato la Polizia Stradale di Alessandria Ovest, i Vigili del Fuoco, intervenuti con un’autogru, e il 118 con l’elisoccorso.

L’incidente ha, inevitabilmente, causato dei rallentamenti e circa tre chilometri di coda. La viabilità è poi tornata regolare alle 11:25.