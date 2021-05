Continuano, nell’astigiano, le truffe agli anziani da parte di finti poliziotti e ispettori dell’Asl

Asti – Sono in aumento, nonostante le misure precauzionali adottate dalla forze dell’ordine, le truffe da parte di falsi dipendenti dell’Asl e finti agenti di polizia. Con la scusa di entrare nelle case delle persone sole e fragili, soprattutto anziane, per effettuare verifiche di vario tipo, i malviventi continuano a mettere a segno furti di contante e gioielli. A Castell’Alfero un signore di 80 anni ha aperto a due sedicenti dipendenti dell’Asl che sono riusciti a farsi consegnare denaro contante e diverse armi. In Asti una signora di 83 anni è caduta nel tranello di un finto agente di polizia locale che si è fatto consegnare denaro contante. Non sempre è andata bene ai ladri perché una signora di 80 anni di Isola d’Asti, dopo aver aperto a due persone, che si sono presentate uno come agente di polizia locale e l’altro come dipendente dell’acquedotto, si è accorta in tempo della truffa ed è riuscita riuscita a mettere in fuga i due e sventare la truffa.