L’eterno calvario dei pendolari del treno tra Acqui e Genova

Acqui Terme – Sullo stesso treno colpito nei giorni scorsi dal pantografo della locomotrice che si è staccato durante il viaggio finendo in un scompartimento dopo aver sfondato il finestrino (nella foto), ieri, sempre sulla linea Sulla Acqui-Genova, si sono bloccati gli scambi. Al di là delle giustificazioni e delle scuse sperticate dei ferrovieri, i pendolari iniziano ad averne le tasche piene. Il treno in questione è sempre lo stesso e, per la precisione, è il 12113 delle 5, 20 da Acqui a Genova, che ha dovuto fermare la corsa a Borzoli: i pendolari sono stati trasferiti su un altro treno e hanno potuto proseguire il viaggio fino a Brìgnole, arrivando a destinazione con 38 minuti di ritardo. Sono stati 48, invece, i minuti extra accumulati dal 12114 che viaggiava in direzione opposta. L’alternativa per chi deve andare a lavorare a Genova è l’automobile, ma considerata la situazione delle strade verso la Liguria, tra la 456 del Turchino interrotta e la A26 che ieri mattina era di nuovo paralizzata per i cantieri, pare che non ci sia scampo. Dopo l’ennesima interrogazione presentata a Roma dal parlamentare Federico Fornaro (LeU), hanno incassato la solidarietà del sindaco di Ovada, Paolo Lantero. Meglio di niente.