Pallavolo femminile Serie B2: comincia l’avventura playoff per l’Euromac Mix Casale, al PalaFerraris arriva la capolista Legnano

Casale Monferrato – Chiusa la stagione regolare, anche la Serie B2 femminile di pallavolo ha emesso i suoi verdetti. L’Euromac Mix Casale ha conquistato il diritto di disputare i quarti di finale playoff che per le monferrine cominceranno stasera, alle nove, avversario FO.CO.L Legnano, capolista del girone B2 con 28 punti all’attivo, frutto di 9 vittorie e una sola sconfitta.

“Dal punto di vista dell’impegno – ha dichiarato l’allenatore delle monferrine Francesco Ercole – la squadra non ha mai deluso. Siamo partiti con l’obiettivo salvezza ed oggi, se il regolamento non avesse subito modifiche in corso, avremmo tre formazioni alle spalle. Visto quello che è successo nel minigirone B2, credo che con almeno 4 squadre avremmo potuto giocare alla pari. Si tratta di un risultato importante, tenuto conto delle difficoltà che abbiamo avuto”.

Tra infortuni e Covid l’Euromac Mix non è mai stata al completo: “È vero, la situazione l’abbiamo dovuta affrontare e superare anche in allenamento e per questo motivo sono estremamente soddisfatto del gruppo, soprattutto a livello umano – ha aggiunto ancora Ercole – sotto il profilo tecnico è chiaro che ci sono delle lacune rispetto ad altri team, ma se nella seconda parte del campionato siamo venuti fuori, è proprio perché abbiamo cercato di sopperire alle mancanze. Il calendario inoltre non ci ha aiutato. Tra gare in programma e partite posticipate, si è giocato con Garlasco e Pro Patria due volte in 6 settimane e per una squadra alla ricerca della sua identità, il fatto ha pesato sul morale oltre che sulla classifica”.

Playoff da affrontare, a questo punto, come una sorta di premio per la stagione da poco conclusa: “Recentemente abbiamo giocato con Certosa due volte in otto giorni. Una situazione che ricorda molto un play-off – ha rimarcato Francesco Ercole – squadra non ha interpretato al meglio la situazione, crollando davanti alle prime difficoltà nella seconda partita. È vero, Legnano è favorito ed è oggettivamente più completo, ma io non scendo in campo come vittima sacrificale. Bisognerà uscire dalle due gare a testa alta, senza rimpianti. In una serie di due sole partite, tutto può accadere e, visto come si è rimasti male a Certosa, dobbiamo dare tutto per onorare l’impegno e per dimostrare a tutti che siamo un collettivo dal grande carattere”.

Gara uno sarà disputata al PalaFerraris questa sera alle 9 mentre gara due è prevista per il 15 maggio. In caso di parità di punti conquistati tra andata e ritorno, il passaggio alla semifinale sarà deciso dal golden-set.