Ladri improvvisati falliscono il colpo alla Cassa di Risparmio di Asti; rapinatore con mascherina anticovid si fa consegnare l’incasso della giornata al supermercato

Castello d’Annone – Sono tuttora in corso le indagini per assicurare alla giustizia gli autori del tentato furto alla Cassa di Risparmio di Asti di Castello di Annone, in Piazza Medici del Vascello. Nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 maggio, i malviventi hanno tentato di introdursi all’interno della banca cercando di sfondare il vetro principale con un tombino. Erano circa le 3:30 di mattina quando i ladri hanno dovuto battere in ritirata perché il vetro antisfondamento ha resistito ai colpi inferto. I carabinieri di Asti sono costretti a fare gli straordinari a causa di una rapina avvenuta lo scorso lunedì sera al market Despar Express di corso alla Vittoria, angolo via Cafasso ad Asti. Un bandito, col volto parzialmente coperto dalla mascherina anticovid, aveva minacciato una commessa con un coccio di bottiglia, per farsi consegnare l’incasso. La donna, temendo per la sua incolumità, aveva quindi consegnato al bandito i contanti della giornata facendo poi perdere le sue tracce.