Un cadavere carbonizzato è stato trovato nel pomeriggio dai Carabinieri in un campo alle porte di Torino

Torino – Verso le sei di oggi pomeriggio, sabato 8 maggio 2021, è stato ritrovato da una pattuglia dei carabinieri un cadavere carbonizzato in un campo agricolo di Stupinigi, alle porte di Torino. Accanto aveva una bici e un cellulare. Sul posto sono giunti anche gli uomini del nucleo investigativo del Comando Provinciale dell’Arma ed il medico legale per gli accertamenti scientifici del caso. Non si conosce ancora l’identità della persona che risulta essere di sesso maschile. I poveri resti sono stati trovati vicino a una società agricola che si occupa di apicoltura. L’uomo non aveva documenti con sé.