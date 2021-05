Calcio Eccellenza: Castellazzo supera in casa il Giovanile Centallo, l’Acqui all’ “Ottolenghi” cede il passo all’Asti

Alessandria – Gioie e dolori nel campionato di calcio di Eccellenza, Girone B, per le squadre alessandrine impegnate nel torneo. Il Castellazzo ha vinto, in casa, per 3-1 contro il Giovanile Centallo. Di Rosset, Ventre e Zunino le reti che hanno permesso ai Biancoverdi, andati sotto con la rete di De Peralta per gli avversari, di passare al “Comunale”. Da segnalare anche un rigore parato dal portiere del Castellazzo Ravetto.

Male l’Acqui che è caduto, all’ “Ottolenghi”, contro l’Asti per 3-0. Di Piana, Ottone e Masoello le tre per i Biancorossi astigiani ma i termali hanno comunque cercato di lottare fino all’ultimo.

Prima del fischio d’inizio un minuto di silenzio per ricordare Ortensio Negro, ex presidente dell’Acqui scomparso la scorsa settimana.

In classifica il Castellazzo sale al quinto posto, l’Acqui resta ultimo assieme al Cbs Scuola Calcio.