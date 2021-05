Calcio Femminile: pareggio casalingo per l’Alessandria contro l’Independiente Ivrea

Alessandria – È terminato con un pareggio la sfida tra l’Alessandria Calcio Femminile e l’Independiente Ivrea, gara valida per la sest’ultima giornata del campionato di Serie C Girone A. Al campo delle Casermette di Alessandria, le mandrogne allenate da mister Giovanetti hanno terminato 1-1 la gara contro le eporediesi. Di Arroyo il gol che è valso un punto che, almeno, porta un po’ di fiducia in casa alessandrina anche se la situazione in classifica resta decisamente preoccupante. L’Alessandria è, infatti, ultima a 4 punti, -3 sulla penultima classificata, lo Spezia, prossimo avversario delle mandrogne il 23 maggio.