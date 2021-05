Calcio Serie D: Casale ottiene solo un punto contro il fanalino di coda Fossano, reti bianche tra Derthona e Saluzzo

Alessandria – Domenica di pareggi per le compagini calcistiche alessandrine impegnate nel campionato di Serie D Girone A, sest’ultima giornata. Casale e Derthona hanno, infatti, concluso i rispettivi match con Fossano e Saluzzo 2-2 e 0-0.

I Nerostellati, in casa del Fossano ultimo in classifica e allenato dall’ex mister Viassi, hanno terminato la gara 2-2. Un risultato che, alla luce della serie positiva di quattro vittorie consecutive, può anche apparire deludente, con i monferrini che hanno dovuto sempre rincorrere i cuneesi che si sono portati per due volte davanti e per due volte si sono fatti rimontare dai ragazzi allenati da mister Buglio. A segno per i Neri Poesio al 40’ del primo tempo e Colombi al 42’ della ripresa.

I Nerostellati, comunque, viaggiano ormai verso una tranquilla permanenza in Serie D.

Nessuna rete, invece, nella sfida del “Coppi” tra Hsl Derthona e Saluzzo, formazione quest’ultima in piena lotta per evitare i playout. Un punto che, nel complesso, soddisfa poco i Leoncelli, reduci dalla vittoria esterna a Lavagna, anche se forse un passo in più verso la salvezza automatica è stato fatto.

In classifica Casale e Derthona salgono, rispettivamente, a 44 e 37 punti.