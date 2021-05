Ennesima aggressione a un capotreno

Arquata Scrivia – Sono le otto di mattina, la capotreno sta controllando i biglietti ma un uomo sui trent’anni il biglietto non ce l’ha e reagisce malamente. La capotreno prende il blocchetto dei verbali e inizia a scrivere ma quando chiede le generalità il viaggiatore a sbafo dà in escandescenze, per cui è nata un’accesa discussione fino a che il viaggiatore ha sferrato un calcio alla capotreno. Giunti alla stazione di Arquata, il convoglio è rimasto fermo una decina di minuti in stazione per consentire l’intervento della Polfer e dei Carabinieri che hanno fatto scendere l’energumeno accompagnato al comando per accertamenti, che è stato denunciato all’autorità giudiziaria, mentre la donna ha ripreso subito servizio. Su questa vicenda, l’ennesima violenza al personale viaggiante delle ferrovie, il Gruppo FS Italiane esprime la sua vicinanza e solidarietà alla capotreno aggredita mentre era in servizio sul treno regionale partito alle 06.30 da Torino e diretto a Genova Piazza Principe. Secondo i dati forniti da Ferrovie Italiane sono ormai oltre 4.800 i treni scortati in Liguria dall’inizio dell’anno. Da tempo operativi su tutto il territorio nazionale, essi svolgono anche un’attività deterrente nei confronti di chi, sorpreso a viaggiare in treno senza regolare biglietto, può abbandonarsi a reazioni scomposte e violente. È inoltre operativa in Liguria una speciale procedura svolta con Protezione Aziendale e Polfer per l’individuazione, il monitoraggio e la scorta di circa 20 treni critici a settimana”. Secondo dati recenti il 38% della flotta dei treni della Direzione Regionali Liguria di Trenitalia è dotata di videosorveglianza “live” (20 treni Vivalto e i 5 nuovi Jazz sui totali 65 treni). Un sistema che sarà esteso presto a tutti i treni consentendo la rapida individuazione di eventuali malintenzionati e costituendo, di per sé, un ottimo strumento dissuasivo. Inoltre tutti i capitreno della Liguria hanno ricevuto una specifica formazione professionale per affrontare eventuali situazioni critiche e i loro dispositivi elettronici in dotazione sono in grado, in caso di necessità, di inviare uno specifico allarme alle Forze dell’Ordine. Stanno inoltre per prendere il via le sperimentazioni di particolari bodycam che, indossate dai capitreno, consentiranno la rapida identificazione di aggressori e molestatori.