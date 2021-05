La seconda tappa del Giro d’Italia 2021 è passata anche in Monferrato

Casale Monferrato – La cosa rosa è tornata in Monferrato a distanza di pochi mesi. Stamane, infatti, si è corsa la seconda tappa del Giro d’Italia 2021, vinta dal belga Merlier, partita da Stupinigi e arrivata a Novara.

Una tappa pianeggiante con alcune ondulazioni nella parte centrale: si sono percorse le strade dell’hinterland torinese fino a raggiungere il Monferrato dove si sono superate alcune brevi salite come Montechiaro d’Asti, classificato Gran Premio della Montagna. La seconda metà è stata perfettamente piatta su strade ampie e rettilinee fino all’arrivo.

I corridori sono arrivati a Cortanze, poi hanno toccato Montechiaro per poi dirigersi verso Murisengo, Cerrina, Castagnone, Pontestura e hanno proseguito per Trino sulla Sp 455 e Tricerro per continuare la tappa nel Vercellese fino ad arrivare a Novara.

Come detto la corsa rosa è tornata a transitare in Monferrato a distanza di pochi mesi: infatti nel 2020 una tappa del Giro d’Italia era transitata il 23 ottobre giungendo dalla Lomellina e toccando Caresana, Villanova, Casale e proseguendo per il colline monferrine.