Pallacanestro Serie A2 fase a orologio: Bertram Derthona sconfitta a Scafati

Scafati – Seconda sconfitta in trasferta nel Girone Bianco della fase a orologio per la Bertram Derthona, che a Scafati, nonostante lo sforzo prodotto nell’ultimo quarto, non è riuscita a tornare a contatto nel punteggio, uscendo sconfitta dal parquet campano.

Primo quarto ad alta intensità al PalaMangano: dopo la buona partenza dei padroni di casa, la Bertram Derthona reagisce e chiude in svantaggio 24-17, con il canestro di Ambrosin sulla sirena. Nel secondo periodo i bianconeri subiscono la precisione nel tiro da fuori di Scafati, che allunga fino al 47-33 del 20’. Al rientro dagli spogliatoi la Bertram prova ad accorciare il proprio gap, ma gli avversari riescono ad aumentarlo fino al 70-49 grazie alla grande precisione al tiro da fuori. Nell’ultimo periodo il Derthona produce un grande sforzo per provare a rientrare a contatto (fino al 79-67 del 36’), ma i padroni di casa mantengono il controllo e vincono 89-69.

Prossima gara per i Leoni mercoledì sera al PalaOltrepo’ contro Forlì con palla a due alle otto.

Givova Scafati-Bertram Derthona 89-69 (24-17, 47-33, 70-49)