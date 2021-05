Pallacanestro Serie B2 fase a orologio: JB Monferrato espugna il parquet di Latina

Latina (Benacquista Assicurazioni Latina – Novipiù JB Monferrato 66-87) – Vittoria poderosa per la JB Monferrato che al PalaBianchini supera la Benacquista Latina con il punteggio rotondo di 66-87. Decisiva la seconda parte dell’incontro dove i Rossoblù allenati da coach Andrea Valentini dimostrano maggior carattere ed energia non facendosi recuperare più. Con questo successo non è ancora matematica la salvezza ma è chiaro che il balzo a quota 10 punti in classifica farà vivere le ultime due sfide con maggior serenità. Fra i realizzatori il migliore è Luca Valentini che con i suoi 15 punti conditi da un favoloso 5/6 da 3 è la luce più splendente della serata. Vanno in doppia cifra però anche Redivo, Thompson e Martinoni ma è tutto il collettivo a meritarsi uno speciale plauso.

I primi punti del match sono dei padroni di casa con Benetti. Donzelli e Thompson portano avanti la JBM. La tripla di Redivo vale il 5-10 ma il siluro di Raucci e la schiacciata di Lewis impattano i conti. La partita è equilibrata. Martinoni e Fabio Valentini iniziano ad aggiornare le statistiche personali. Come nella partita di andata Baldasso gode di ottime percentuali al tiro. Thompson risponde a Raucci, con il canestro di Raucci che chiude il primo conto sul 20-16.

Tornati in campo la JB ha un piglio differente. Le due triple consecutive di Luca Valentini valgono il pari sul 24-24. Camara porta nuovamente i rossoblu avanti ma Raucci è ispirato e trova il suo decimo punto di giornata. Il piazzato di Baldasso vale il controsorpasso. La Novipiù c’è. Tripla di Redivo e contropiede eccezionale di Tomasini che costringe Gramenzi al timeout. 28-32. Tomasini è in partita, ma Latina resta a contatto. Il gioco da tre punti di Piccone e successiva tripla di Benetti riportano i padroni di casa avanti. La tripla di Thompson ed un’altra bella percussione di Tomasini mandano tutti negli spogliatoi sul 37-39.

Redivo e Fabio Valentini si mettono in società. Parziale di 7-0 e JB scappa. Latina sembra aver perso il bandolo della matassa. Martinoni si appoggia al vetro e si va sul +11. Lewis si sblocca. Latina va presto in bonus ma ai liberi ci va più spesso la Novipiù. Martinoni e Redivo sono precisissimi. Poi due azioni fotocopia della coppia italo-argentina e vantaggio JBM che tocca le 14 lunghezze. Baldasso cerca di rientrare con un tiro da fuori ma bisogna fare i conti con Luca Valentini che è in serata super. Tre triple consecutive che spaccano in due la partita e forse la stagione. Si va all’ultima pausa sul 49-65.

Camara di prepotenza. Anche Casini segna da tre punti. +21. Due schiacciate di Thompson valgono il +25. Ormai la JBM è in gestione totale della partita. Il parziale di 9-0 lascia fuori dalla corsa Latina che vittima anche delle assenze nel reparto dei lunghi fa fatica a stare in partita. Raucci con l’orgoglio. Casini continua a migliorare le sue cifre. Ancora il tempo per una giocata volante Fabio Valentini-Camara che vedremo sicuramente in Top10. Raucci e Lewis toccano quota 17 punti entrambi. Giombini si toglie la soddisfazione di mettere a referto quattro punti e la partita si chiude con il meritato punteggio di 66-87.

Benacquista Assicurazioni Latina – JB Monferrato 66-87 (20-16, 17-23, 12-26, 17-22)