Pallavolo femminile Serie B2: Euromac Mix Casale cede in casa alla capolista Legnano nella prima gara dei playoff

Casale Monferrato (Euromac Mix-FO.CO.L Legnano 0-3) – Il premio per la stagione in crescendo dell’Euromac Mix, si chiama play-off. Le rossoblu di Ercole e Montagnini non avevano un accoppiamento agevole, ma questo deve essere l’ultimo dato da tenere in considerazione perché questi quarti di finale erano poco più di un miraggio un paio di mesi fa. Andare in campo e divertirsi, questo l’ordine di scuderia, senza lasciare comunque nulla di intentato. L’Euromac Mix recupera Martina Fracchia e schiera: Del Nero, Furegato, Belotti, Fracchia (al debutto stagionale), Dell’Oste, Pastore e Angeleri (libero). Il Legnano, che ha giocato l’ultima gara ufficiale lo scorso 17 aprile (recupero con Agrate), ha replicato con Roncato, Simonetta, Battilana, Fantin, Mazzaro, Cavaleri e Brogliato (libero). Il primo punto dei play-off è di Belotti in fast. Approccio più che buono delle rossoblu di casa (5-3) mentre Legnano cerca punti di riferimento nel tempio del PalaFerraris. Il team lombardo aggancia la parità a quota 7 e mette la freccia subito dopo sfruttando un errore in attacco della Junior: 7-8. Belotti è ben servita dalla capitana ed è contro-sorpasso: 10-9. Parallela al fulmicotone di Pastore ed il primo time-out è delle ospiti: 11-9. Gran ritmo e qualità: il match si infiamma e sul 12-14 è coach Ercole a fermare il gioco. Legnano, con Fantin in battuta, trova il break giusto, quello che spezza la frazione in maniera definitiva. Sul 12-17 scatta il secondo time-out juniorino, proprio per cercare di interrompere la serie di battute della centrale. Ci riesce Fracchia (13-18) con il primo punto della sua B2. Le lunghezze da recuperare sono tante, ma l’Euromac Mix non molla e sul 16-19 Olivero rileva Dell’Oste. Imarisio per Pastore sul 17-20 e De Simone per Fracchia sul 18-20 (in battuta). Ace dell’ex Fortitudina e diagonale di Mazzaro a cui fa seguito il muro di Belotti: 20-21. E’ il momento decisivo e il Legnano imprime un’ulteriore accelerata: 20-24. Rientrano Dell’Oste e Pastore, ma il set si chiude con un errore juniorino dai nove metri: 21-25. Il vantaggio scioglie la capolista che, dopo l’inversione di campo, picchia subito forte: 2-5. Arriva l’ace numero tre per le lombarde e anche le azioni confuse vengono vinte da Cavaleri e compagne. Time-out Euromac Mix sul punteggio di 2-7. Al rientro in campo Furegato (mani-out) chiude lo scambio più lungo del match. Non basta. Roncato distribuisce bene il gioco e quando si presenta sulla linea del servizio, punisce la Junior con due aces: 6-12 e time-out piemontese. C’è una sola squadra in campo, nonostante l’impegno profuso dalle padrone di casa. La percentuale di errori in attacco lievita in casa Euromac Mix, ma si tratta di una situazione “comprensibile” perché si cercano angoli quasi impossibili per mettere in difficoltà la retroguardia legnanese. Barco-Olivero per Furegato-Del Nero sul 10-19. Angeleri e Barco salvano un paio di palloni dall’alto coefficiente di difficoltà e De Simone entra sul 13-21 al posto dell’ex centrale di Novi Ligure. Come nel primo set, Mazzaro si vede nel finale, mettendo a terra i palloni che portano Legnano a tagliere il traguardo dei 25. Ace di capitan Cavaleri e 14-25 per il team ospite. Tutto si può dire, tranne che a questa Junior manchi il coraggio. Battaglia a viso aperto, infischiandosene del tabellone segnapunti. Ne vien fuori un avvio di terzo set dove gli attacchi hanno la meglio sulle difese: 6-9. Il mancino di Simonetta è una sentenza da posto due, mentre l’Euromac Mix si appoggia su Belotti, Pastore e Dell’Oste. Furegato e Fracchia vanno a bersaglio con un paio di muri vincenti e sul 10-12 Olivero rileva Dell’Oste in prima linea. La serata del PalaFerraris è rovinata dall’ennesimo episodio di una stagione sfortunata. Lo scambio del 12-13 si chiude con Pastore che cade malamente a terra. Dalle urla della giocatrice casalese si capisce subito che si tratta di qualcosa di importante. Ci vuole l’intervento della barella, in un contesto che ora non ha più senso. E’ Serone ad entrare sul rettangolo di gioco. Le rossoblu si battono con grinta e determinazione e il Legnano deve impegnarsi a fondo fino alla fine. Time-out per coach Ercole sul 16-19 e cambio Belotti-De Simone sul 17-19. Il team lombardo si affida al proprio opposto (18 personali) ed alla solidità a muro di Fantin: 18-22. Titoli di coda. Gara uno è della Fo Co L Legnano, anche se lo zero a tre non rende merito a Del Nero e compagne: 18-25. Doveva essere una festa. Il giusto premio per un gruppo che si è ritrovato tra mille avversità. È finita con l’ennesimo infortunio, ma anche con la consapevolezza di avere una squadra con gli attributi. Gente che non molla mai, che ha coraggio da vendere e che merita un futuro più roseo e ricco di soddisfazioni.

Euromac Mix-FO.CO.L Legnano-0-3 (21-25 / 14-25 / 18-25)