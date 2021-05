Siamo in primavera inoltrata ma le temperature sono ancora autunnali: e il riscaldamento globale?

Alessandria – Nonostante numerosi proclami su riscaldamenti globali teorizzati da diversi personaggi come Greta Thunberg, paladina del vivere “green” e attorno alla quale gira un mostruoso business planetario creato ad hoc grazie al paventato pericolo incombente di un non meglio precisato surriscaldamento climatico, “venduto” come prodotto umano per innescare il cosiddetto Green New Deal, la verità è che le temperature invece di aumentare, calano! La latitanza dell’anticiclone Africano si fa sentire in questa primavera, sempre sospesa tra primi passi del caldo estivo e improvvisi ritorni del freddo. Tra oggi e domani, infatti, ci sarà pioggia e freddo. Dunque dopo un marzo e un aprile che hanno alternato sprazzi estivi con regressioni invernali o autunnali, anche questo mese di maggio non si preannuncia particolarmente caldo, anzi. Il maltempo iniziato nella notte sulle Alpi e sulle valli per poi trasferirsi oggi pomeriggio anche in pianura durerà poi, dopo una pausa limitata a mercoledì e giovedì, per tutta la settimana con apporti localmente forti frammisti a brevi schiarite. Le piogge, secondo le previsioni, saranno particolarmente intense oggi sul Verbano e le Alpi settentrionali, mentre domani sarà il Biellese ad essere il più esposto a forti rovesci. Per i prossimi due giorni saranno le temperature massime a risentire maggiormente del maltempo mentre da mercoledì, le temperature notturne si raffredderanno, passando dagli 11-12° di ieri a 7-9°, mentre, al contrario, per due giorni, mercoledì e giovedì, grazie alla rimonta anti-ciclonica torneremo a pomeriggi assolati in pianura con 21-24°. La settimana dovrebbe concludersi con un’instabilità temporalesca di rovesci locali e schiarite che si accentueranno sabato, questa volta accentrati specie sul Piemonte meridionale, cuneese e valli con la Liguria. Soltanto da domenica, infine, si arriverà ad una ripresa dell’alta pressione che riporterà le massime su valori pre-estivi di 25-26 gradi. Altro che scioglimento dei ghiacci e innalzamento dei mari.