Tiro con l’arco: altro fine settimana soddisfacente per il “Città della Paglia” che porta a casa due bronzi, un argento e un oro

Alessandria – Fine settimana decisamente denso di appuntamenti e di buonissimi risultati per gli arcieri del “Città della Paglia” di Alessandria.

Sabato a Collegno, provincia di Torino, Silvia Ferrino ha conquistato un bronzo nella categoria Arco Olimpico Senior Femminile, 459 punti, mentre Luca Lavezzaro, unico rappresentante del Dlf, è arrivato quarto con 667 punti nel Compound Senior Maschile.

Domenica, sempre a Collegno al campionato Regionale Piemontese Giovanile di tiro alla targa nella Categoria Arco Olimpico Allievi Femminile, Emma Bergamasco ha ottenuto prima un bronzo, con 562 punti, diventato poi un argento perché la portacolori del “Città della Paglia” è riuscita a migliorarsi.

Settimo posto per Sara Debandi, 533 punti.

Sempre domenica, a Vercelli, oro per Federico Panico nel tiro alla targa Categoria Arcol Olimpico Master Maschile con 626 punti.

Infine a Robbio Lomellina, provincia di Pavia, domenica Simone Maestri ha conquistato un bronzo nel tiro di campagna 3D, categoria Arco Nuovo Nydo Over 20 Maschiile, con 349 punti.