Dalla Prefettura di Alessandria: incontro Prefetto – Sindacati sul tragico incidente sul lavoro al capannone Amazon

Nella mattinata di oggi, martedì 11 maggio, i Segretari Provinciali dei sindacati edili Feneal Uil Paolo Tolu, Filca Cisl Massimiliano Campana e Fillea Cgil Rocco Politi hanno incontrato il Prefetto di Alessandria dott. Francesco Zito a seguito della richiesta di incontro inviata immediatamente dopo il drammatico infortunio mortale del “Cantiere Amazon” di Alessandria dello scorso giovedì 29 aprile.

“Abbiamo presentato al Sig. Prefetto – fanno sapere i sindacati in una nota – le gravi criticità riguardanti, in generale, la salute e la sicurezza dei lavoratori in particolare nel settore edile ed a maggior ragione in una fase di ripresa del lavoro nel nostro territorio. Nell’ambito dell’incontro abbiamo ribadito quanto sia indispensabile mantenere altissima l’attenzione sulla sicurezza dei lavoratori e abbiamo richiesto, in particolare, il massimo coinvolgimento delle istituzioni nella direzione di potenziare il sistema dei controlli e dell’attività di vigilanza, riaffermando che il rispetto delle regole deve rappresentare una priorità imprescindibile. Abbiamo inoltre rimarcato la funzione fondamentale della prevenzione, della formazione professionale erogata dalla bilateralità di settore e dell’applicazione del contratto collettivo di categoria. Il Sig. Prefetto – conclude la nota sindacale – ha dimostrato la massima attenzione ai temi illustrati, evidenziando una particolare sensibilità rispetto alla fondamentale tutela della sicurezza dei lavoratori, garantendo la disponibilità della Prefettura di Alessandra a farsi parte attiva al fine di promuovere un focus permanente tra istituzioni, sindacati e imprese con l’obiettivo di affrontare in un’ottica “di rete” le varie criticità presentate”.