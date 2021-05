Alessandria – Seconda amichevole, in ottica playoff, per l’Alessandria, dopo quella di sabato 8 maggio che ha visto i Grigi vincere per 3-0 sulla Folgore Caratese. Mercoledì 12 maggio, al “Moccagatta”, la truppa allenata da mister Longo affronterà il Canelli, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. La gara avrà inizio alle 15.