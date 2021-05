I vigili del fuoco morti a Quargnento agirono correttamente, è scritto nella sentenza di primo grado

Alessandria – I Vigili del Fuoco che intervennero la notte del 5 novembre del 2019 non furono né imprudenti e né tantomeno dei “superman” ma agirono correttamente e secondo le regole. Una frase che non lascia spazio a dubbi quella contenuta nella sentenza di condanna di Gianni Vincenti e Antonella Patrucco a 30 anni di carcere per lo scoppio del cascinale di Quargnento nel quale persero la vita i pompieri Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonino Candido. Non c’è stata l’ “imprudenza” contestata dal gup del primo processo a Vincenti e Patrucco per i reati minori (truffa, crollo e lesioni) che aveva gettato un’ombra sulla correttezza dell’operato del caposquadra Giuliano Dodero, anche lui rimasto ferito, e il suo ordine di entrare nella parte della cascina ancora inesplosa. A cadere, poi, è stata anche la tesi, sostenuta dalla difesa di Vincenti, che i vigili del fuoco non sarebbero dovuti entrare nella villetta. La Corte lo spiega riferendosi alla morte di Antonino Candido, rimasto ucciso pur essendo rimasto all’esterno perché investito dalla potente seconda deflagrazione. Uno scoppio talmente forte “da scaraventare parti dello stesso fabbricato a distanza di decine di metri e causare la distruzione dei vetri di alcuni edifici nelle vicinanze” come spiegato dalla Corte. “Un elemento che priva di fondamento la tesi difensiva secondo cui gli eventi drammatici sarebbero stati evitati nel caso in cui i vigili del fuoco non avessero fatto accesso al secondo fabbricato”. Altro elemento importante, secondo i giudici, è la presenza delle bombole. Ce ne erano sette e alcune erano già esplose. Possibile che il gas non fu rilevato? È possibile dato che i tre vigili del fuoco “informarono la centrale operativa e i carabinieri presenti e indossarono l’attrezzatura e i dispositivi di sicurezza compreso l’esplosimetro che non rilevò alcunché al piano terra del fabbricato” perché Vincenti e Patrucco avevano “occultato altrove le bombole”. Non si comportarono da “superman” così come li aveva definiti Vincenti in una lettera scritta dal carcere e inviata al figlio e che gli inquirenti ascoltarono in un’intercettazione tra quest’ultimo e la fidanzata. “I vigili del fuoco, lungi dal comportarsi come “superman”, e al contrario essendo gravati dal dovere giuridico di effettuare l’intervento al fine di garantire la messa in sicurezza dell’area devono comunemente effettuare rapide valutazioni in ordine alle modalità del loro intervento in situazioni pericolose di estrema emergenza, tali da non essere fisiologicamente compatibili con una ponderazione più articolata e diluita nel tempo” spiegano ancora i giudici. E infine le cause della morte. Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonio Candido morirono “in conseguenza della seconda micidiale esplosione avvenuta alle ore 1:32”, esito, questo, “mai contestato, dell’autopsia, le cui altre risultanze non hanno formato oggetto di discussione delle parti”. Per “altre risultanze” si fa riferimento alle notizie che erano state divulgate da un giornale locale su presunte tracce di stupefacenti ritrovate nei corpi dei tre ragazzi uccisi dal crollo provocato da Vincenti e Patrucco per incassare i soldi dell’assicurazione da poco stipulata. Una notizia che aveva creato grandi polemiche in città, ma i giudici stessi hanno sottolineato che si tratta di un dato “irrilevante” per stabilire le responsabilità di Vincenti e di Patrucco.