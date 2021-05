Pallacanestro Serie A2 fase a orologio: a rischio rinvio il match della JB Monferrato causa Covid nel San Severo, Bertram Derthona senza capitan Tavernelli riceve Forlì

Casale Monferrato – Si gioca domani il secondo turno del girone di ritorno della fase a orologio del campionato di pallacanestro di Serie A2. JB Monferrato e Bertram Derthona saranno alle prese con match casalinghi rispettivamente contro San Severo e Forlì ma ad essere in dubbio è la gara dei monferrini dato che nel gruppo squadra pugliese che domani dovrebbe presentarsi al PalaFerraris, inizio gara alle 18, ci sono due giocatori positivi.

La società è in attesa delle conferme dai test molecolari e dei relativi provvedimenti delle autorità competenti, ma nel frattempo ha posto il gruppo squadra in quarantena fiduciaria e ha chiesto alla Federazione Italiana Pallacanestro e alla Lega il rinvio delle gare con Casale e Orzinuovi.

In attesa di aggiornamenti la gara resta dunque a forte rischio rinvio.

Confermato, invece, il match tra Bertram Derthona e Unieuro Forlì al PalaOltrepo’ di Voghera alle 20. Non sarà, però, della gara il capitano della Bertram, Riccardo Tavernelli, a causa di un problema muscolare accusato domenica a Scafati. Nella nota emessa dalla società bianconera si legge che “Tavernelli è stato sottoposto a esami strumentali presso il Centro di Medicina dello Sport di Voghera dell’Università degli studi di Pavia. Gli stessi hanno evidenziato una distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra”.

Il giocatore, nei prossimi giorni, sarà sottoposto a ulteriori accertamenti per stabilire i tempi per il ritorno all’attività sportiva.