Per frenare le risse tra adolescenti a Tortona scendono in campo anche gli agenti in pensione

Tortona – Contro le risse tra ragazzi sindaci e amministratori comunali scendono in campo a Tortona. Nei giorni scorsi i casi di scontri tra giovanissimi si sono registrati a Gavi, Tortona e Alessandria. Nel primo caso a rimanere coinvolti sono stati una quarantina di ragazzi che nella piazza centrale della cittadina hanno dato vita ad una maxi rissa a colpi di cocci di bottiglia e qualcuno è rimasto anche ferito.

Solo l’arrivo di quattro auto dei carabinieri a sirene spiegate, quando tutti i bar erano già chiusi per via del coprifuoco, ha riportato la calma.

Ad Alessandria, invece, nella centralissima piazzetta della Lega, sabato scorso, una lite tra due ragazzine è degenerata e una è finita a terra. Sono intervenuti polizia e carabinieri col 118: la giovane che ha avuto la peggio stava bene, ma in piazza era il caos.

E poi Tortona dove sotto i portici della centralissima via Emilia, i carabinieri lo scorso fine settimane hanno messo fine a una rissa tra ragazzi. Un giovane, spalleggiato da una decina di amici, aveva aggredito un coetaneo dopo aver saputo che frequentava la sua ex fidanzata. Nessuno ha voluto ricorrere al pronto soccorso, ma le denunce non sono mancate. E proprio a Tortona è stata convocata per oggi una commissione consiliare Sicurezza, in cui si discuterà dell’attività di controllo e prevenzione nel centro storico e nei parchi pubblici da parte delle forze dell’ordine. L’intenzione è anche di impiegare personale in pensione in aggiunta alla forza pubblica.

Di recente anche Valenza è stata oggetto di vandalismo con scontri e schiamazzi fino a tardi che si moltiplicano. A restare danneggiato è stato anche l’arredo urbano e l’edicola di giornali di piazza Gramsci, presa a calci. Sui social il fatto è stato riportato da diversi valenzani che si chiedono perché non siano i genitori a intervenire, invocando più controllo da parte delle forze dell’ordine.

Ma già nei mesi scorsi le polemiche erano state sollevate per ragazzini che di sera spaccavano specchietti di automobili in sosta o ne danneggiavano la carrozzeria. Probabile che si tenti una sperimentazione serale con servizio di alcuni agenti di polizia locale per controllare la situazione, in vista del periodo estivo. Il sindaco di Valenza, Maurizio Oddone, e il comandante della polizia locale Gianluigi Talento dicono che “non essendo Valenza una metropoli non abbiamo abbastanza personale per avviare anche il terzo turno, che comunque si conclude alle 20”. L’obiettivo è che la sperimentazione che sarà avviata fra pochi giorni nelle ore serali possa essere comunque un buon deterrente per i ragazzi che ignorano sistematicamente il coprifuoco delle 22.