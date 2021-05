Atletica: stop alle edizioni 2021 della StraNovi e della Corsa del Quartiere G3

Novi Ligure – Niente StraNovi anche nel 2021. Per un altro anno ancora gli organizzatori sono stati, infatti, costretti a passare la mano. Le condizioni sanitarie del momento non hanno consentito di mettere in cantiere l’edizione 2021 della stracittadina, prevista per il 21 maggio, dopo la rinuncia del 2020. L’appuntamento è sempre stato l’happening e la festa podistica della città con particolare attenzione per la presenza delle scolaresche. Una prova non competitiva a tutti gli effetti in cui contava esserci, in mezzo a centinaia e centinaia di appassionati della corsa tra le strade e i palazzi del centro storico novese. Evidente, però, l’impossibilità di gestire un evento simile in questo periodo.

Non solo. Anche la “Corsa del Quartiere G3” prevista per il 15 giugno, appuntamento agonistico con percorso prevalentemente sterrato di poco più di 6 chilometri, in serale e con uno spazio riservato alle categorie giovanili impegnate su distanze inferiori, è stato annullato.

Fino all’edizione 2019, la gara aveva ottenuto un crescente successo di partecipazione con la presenza di atleti molto forti ma nelle condizioni attuali questo tipo di prova risulterebbe portare con sé troppe incognite, soprattutto dal punto di vista logistico e organizzativo in uno spazio temporale molto ristretto.

La speranza, a questo punto, per gli organizzatori è riuscire a far svolgere, il 22 agosto, il “Giro dei Calanchi” a Castellania Coppi. Per Stranovi e G3 l’appuntamento è per il 2022.