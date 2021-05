Due consulenti nominati dalla Procura dovranno far luce sul tragico incidente al polo Amazon di Alessandria

Alessandria – Dopo l’incidente mortale al polo logistico di Amazon del 29 aprile costato la vita a Flamur Alsela, caposquadra di 50 anni e il ferimento di altre cinque persone, la procura ha nominato due consulenti tecnici per far luce su alcuni punti: sono stati rispettati tutti i requisiti progettuali? C’erano dei problemi di qualità nel materiale utilizzato?

Questa settimana sarà effettuata l’autopsia sul corpo della vittima e si procederà al sopralluogo nel cantiere dove i lavori sono ancora fermi.

Secondo le prime ricostruzioni, la squadra stava gettando la soletta del capannone quando una trave ha ceduto, forse a causa del peso del calcestruzzo: i lavoratori sono precipitati nel vuoto e la vittima è rimasta schiacciata dalle lastre cadute. Non erano in pericolo di vita gli operai che sono rimasti feriti: solo uno era stato sottoposto subito dopo a un intervento chirurgico ma le sue condizioni si erano stabilizzate già nella stessa serata.

La vittima, Flamur Alsela, era originaria dell’Albania, ma abitava a Chiari, nel Bresciano, dove lavorava per una delle diverse ditte che operano all’interno del cantiere alessandrino, la Edilemme. L’apertura del polo logistico, uno dei centri di smistamento di Amazon, è prevista per il prossimo autunno. I sindacati Feneal Uil, Filca CIsl e Fillea Cgil si sono mossi sin da subito per stringersi intorno alle famiglie della vittima e degli operai feriti e per rivendicare più sicurezza sui posti di lavoro, in particolare nel settore edile. Hanno anche proclamato uno sciopero di 4 ore e un presidio all’ingresso del cantiere. Ieri hanno incontrato il prefetto Francesco Zito.